У КОНМЕБОЛ вновь возникли проблемы с местом проведения финала Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынуждена вновь решать вопрос с местом проведения финального матча Кубка Либертадорес, сообщает AP.
В финальном матче этого года «Фламенго» сыграет с «Ривер Плейт». Игра должна состояться в Чили на «Национальном стадионе». Однако политическая обстановка в стране ставит под угрозу проведение финала Кубка Либертадорес. При этом билеты на матч, аккредитация СМИ и бронирование гостиниц были сделаны до того, как начались протесты в Чили.
Напомним, в прошлом году «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» (3:1) в финале Кубка Либертадорес, который проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Изначально ответная игра финала турнира должна была состояться в Буэнос-Айресе, однако из-за нападения болельщиков «Ривера» на футболистов «Боки» было решено перенести встречу в столицу Испании.
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