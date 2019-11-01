Жезус: готов играть в «Манчестер Сити» там, где скажет тренер

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус выразил готовность играть в клубе на любой позиции, которую отведёт ему тренер команды Хосеп Гвардиола.
«В клубе огромная конкуренция, очень тяжело проходить в состав, когда у тебя в команде играют такие профессионалы на каждой позиции. Я готов играть там, где скажет тренер, всегда буду уважать его решение. На Кубке Америки я играл правого вингера, после турнира играл нападающего. Я могу играть на двух позициях, но важнее хорошо играть на какой-то одной.
Серхио Агуэро мне трудно описать. Я многому у него учусь, это легенда клуба! Он забивает практически в каждой игре. Я так забивать не буду, мы немного разные. Мне 22 года, и мне ещё нужно многое улучшать в своей игре», — приводит слова Жезуса Goal.com
- 1 ноября 2019
-
10:16
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
06:47
-
06:23
-
05:50
-
05:24
-
03:58
-
03:51
-
03:24
-
02:52
-
01:58
-
01:46
-
01:30
-
01:05
-
00:51
-
00:33
-
00:24
-
00:03
- 31 октября 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:21