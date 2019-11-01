Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жезус: готов играть в «Манчестер Сити» там, где скажет тренер

Жезус: готов играть в «Манчестер Сити» там, где скажет тренер
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус выразил готовность играть в клубе на любой позиции, которую отведёт ему тренер команды Хосеп Гвардиола.

«В клубе огромная конкуренция, очень тяжело проходить в состав, когда у тебя в команде играют такие профессионалы на каждой позиции. Я готов играть там, где скажет тренер, всегда буду уважать его решение. На Кубке Америки я играл правого вингера, после турнира играл нападающего. Я могу играть на двух позициях, но важнее хорошо играть на какой-то одной.

Серхио Агуэро мне трудно описать. Я многому у него учусь, это легенда клуба! Он забивает практически в каждой игре. Я так забивать не буду, мы немного разные. Мне 22 года, и мне ещё нужно многое улучшать в своей игре», — приводит слова Жезуса Goal.com

Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику
И это вредит «Сити».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019