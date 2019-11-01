Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
Московское «Динамо» в своём официальном «твиттере» огласило результаты голосования за лучшего игрока команды в минувшем месяце.
Лучшим футболистом бело-голубых в октябре был признан полузащитник Себастьян Шиманьски. 20-летний поляк в прошлом месяце провёл за клуб три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых «Динамо» добилось одной победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение.
Шиманьски перешёл в «Динамо» в этом году из варшавской «Легии», воспитанником которой является. Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата России, отметившись 1 результативной передачей и получив 3 жёлтые карточки.
«Динамо» после 14 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
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