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Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в октябре

Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» в своём официальном «твиттере» огласило результаты голосования за лучшего игрока команды в минувшем месяце.

Лучшим футболистом бело-голубых в октябре был признан полузащитник Себастьян Шиманьски. 20-летний поляк в прошлом месяце провёл за клуб три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых «Динамо» добилось одной победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение.

Шиманьски перешёл в «Динамо» в этом году из варшавской «Легии», воспитанником которой является. Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата России, отметившись 1 результативной передачей и получив 3 жёлтые карточки.

«Динамо» после 14 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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