Кабаев: в Гондурасе мне с трибун кричали: «Руссо, Руссо, Путин, водка»

Российский нападающий Евгений Кабаев поделился впечатлениями о футболе в Гондурасе и о том, как на него реагируют на улицах и стадионе.
«На меня обращают внимание, ведь в Гондурасе мало европейцев, а русских они вообще никогда не видели. Да и узнают иногда: после переезда дал три интервью. Причём забавно, что я к тому моменту даже не мог играть. То есть только тренировался и ходил по интервью: 0 игр — 3 интервью.
«Руссо», «Руссо». Постоянно попадаю в газеты. В основном всех интересовало моё присутствие в списке претендентов на «Золотую бутсу» рядом с Роналду и Месси в 2014-м. Для них это бомба вообще. Здесь на самом деле знают о нашей стране, вот недавно с трибун кричали «Руссо, Руссо, Путин, водка». Классика», — приводит слова Кабаева «Матч ТВ».
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