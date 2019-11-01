«Манчестер Сити» заинтересовался форвардом «Стяуа». Его сравнивают с Мбаппе

Нападающий «Стяуа» Флоринел Коман своей игрой в последние месяцы привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов.



Как сообщает Daily Mail, среди претендентов на 21-летнего румынского футболиста оказался «Манчестер Сити». Также за развитием форварда, которого сравнивают со звездой «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килианом Мбаппе, следят «Вест Хэм Юнайтед» и «Рома».



Коман начал карьеру в 2014 году в составе «Вииторула», а спустя три года перебрался в «Стяуа». В сезоне-2016/17 Флоринел стал чемпионом Румынии со своей первой командой. В настоящее время вызывается в национальную команду U21.



В нынешнем сезоне Коман принял участие в 11 матчах румынской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 6 голов и получил 4 жёлтые карточки.

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