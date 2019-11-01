Каррагер объяснил, почему Роджерс не возглавит «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, какой клуб может возглавить наставник «Лестер Сити» Брендан Роджерс.

«Так как Роджерс тренировал «Ливерпуль», про «Манчестер Юнайтед» и речи быть не может. Брендана связывают с «Челси», ведь он тренировал академию. Также есть «Арсенал». Вот эти два клуба, на которые можно ориентироваться. Нельзя забывать про сборную, ведь неизвестно, как долго Саутгейт будет тренировать Англию и может ли он уйти после следующего турнира или чемпионата мира. Если Роджерс закончит сезон с «Лестером» в топ-4, у него будет ещё больше возможностей», — приводит слова Каррагера Daily Express.

«Лестер» занимает третье место в чемпионате Англии с 20 очками в активе после 10 туров.