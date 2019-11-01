Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии, несмотря на слухи о возвращении в Европу.



Как сообщает Le Figaro, в услугах 38-летнего шведского футболиста заинтересован «Перт Глори». Информацию о переговорах со Златаном и его агентом Мино Райолой уже подтвердил исполнительный директор клуба Тони Пиньята.



После трёх туров «Перт Глори» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Австралии с 5 очками в активе и на 4 очка отстаёт от лидера первенства.



Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер». Также по-прежнему не исключён вариант, что Златан останется в США.

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