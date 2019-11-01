Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии

Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии, несмотря на слухи о возвращении в Европу.

Как сообщает Le Figaro, в услугах 38-летнего шведского футболиста заинтересован «Перт Глори». Информацию о переговорах со Златаном и его агентом Мино Райолой уже подтвердил исполнительный директор клуба Тони Пиньята.

После трёх туров «Перт Глори» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Австралии с 5 очками в активе и на 4 очка отстаёт от лидера первенства.

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер». Также по-прежнему не исключён вариант, что Златан останется в США.

Инс: Ибрагимович мог бы стать крёстным отцом в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019