Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии, несмотря на слухи о возвращении в Европу.
Как сообщает Le Figaro, в услугах 38-летнего шведского футболиста заинтересован «Перт Глори». Информацию о переговорах со Златаном и его агентом Мино Райолой уже подтвердил исполнительный директор клуба Тони Пиньята.
После трёх туров «Перт Глори» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Австралии с 5 очками в активе и на 4 очка отстаёт от лидера первенства.
Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер». Также по-прежнему не исключён вариант, что Златан останется в США.
Инс: Ибрагимович мог бы стать крёстным отцом в «Манчестер Юнайтед»
- 1 ноября 2019
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