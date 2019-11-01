«Динамо» увеличило отрыв от 2-го места в первенстве «молодёжек», победив «Ахмат»

В 15-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 2:0.



Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте благодаря точному удару полузащитника Ильи Гоманюка. На 75-й минуте бело-голубые удвоили своё преимущество – ворота собственной команды поразил защитник грозненцев Арсен Адамов.



«Динамо», набрав 35 очков, закрепилось на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства, увеличив отрыв от второй строчки до 8 очков. «Ахмат» (19) – 9-й. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих матчей первенства и результаты прошедших встреч можно посмотреть, перейдя по ссылке.