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«Динамо» увеличило отрыв от 2-го места в первенстве «молодёжек», победив «Ахмат»

«Динамо» увеличило отрыв от 2-го места в первенстве «молодёжек», победив «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

В 15-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте благодаря точному удару полузащитника Ильи Гоманюка. На 75-й минуте бело-голубые удвоили своё преимущество – ворота собственной команды поразил защитник грозненцев Арсен Адамов.

«Динамо», набрав 35 очков, закрепилось на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства, увеличив отрыв от второй строчки до 8 очков. «Ахмат» (19) – 9-й. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих матчей первенства и результаты прошедших встреч можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
01 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 Гоманюк – 28'   2:0 Сулаквелидзе – 75'
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