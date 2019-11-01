Бэйл вернулся в расположение «Реала» после поездки в Лондон

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл вернулся в расположение клуба после поездки в Лондон, где встречался со своим агентом, сообщает Marca.
Игрок валлийской сборной продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения. Бэйл и полузащитник команды Хамес Родригес, который находился в Колумбии по случаю рождения ребёнка, занимаются по индивидуальной программе. Оба футболиста останутся вне заявки на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», который состоится 2 ноября.
Также на утренней тренировке столичного клуба был замечен полузащитник Марко Асенсио, который восстанавливается от разрыва крестообразных связок, полученного в предсезонном матче против лондонского «Арсенала» минувшим летом. О сроках возвращения в строй испанца неизвестно.
«Реал» занимает 2-е место с чемпионате Испании, набрав 21 очко в 10 турах. Лидирует в Ла Лиге «Барселона», опережая «Реал» на 1 очко.
- 1 ноября 2019
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