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Бэйл вернулся в расположение «Реала» после поездки в Лондон

Бэйл вернулся в расположение «Реала» после поездки в Лондон
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл вернулся в расположение клуба после поездки в Лондон, где встречался со своим агентом, сообщает Marca.

Игрок валлийской сборной продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения. Бэйл и полузащитник команды Хамес Родригес, который находился в Колумбии по случаю рождения ребёнка, занимаются по индивидуальной программе. Оба футболиста останутся вне заявки на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», который состоится 2 ноября.

Также на утренней тренировке столичного клуба был замечен полузащитник Марко Асенсио, который восстанавливается от разрыва крестообразных связок, полученного в предсезонном матче против лондонского «Арсенала» минувшим летом. О сроках возвращения в строй испанца неизвестно.

«Реал» занимает 2-е место с чемпионате Испании, набрав 21 очко в 10 турах. Лидирует в Ла Лиге «Барселона», опережая «Реал» на 1 очко.

Бэйл покинул стадион «Реала» за 10 минут до окончания матча с «Леганесом»
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