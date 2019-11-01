Адиев прокомментировал слова Рахимова. Тот сказал, что разочаровался в нём

Бывший тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал высказывание экс-наставника грозненской команды Рашида Рахимова, заявившего, что разочаровался в нём и что он «проявил себя не с той стороны, с которой нужно».
«Рахимов – совершенно не тот тренер и человек, мнение которого мне интересно, всё просто. В полемику вступать с ним не хочу», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Рахимов занимал пост главного тренера «Ахмата» с 2018 по 2019 год, а ранее возглавлял команду с 2013 по 2017 год. Адиев пришёл в клуб в начале октября, заняв должность старшего тренера, однако объявил о решении покинуть коллектив спустя всего 10 дней.
«Ахмат» после 14 туров находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 1 ноября 2019
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