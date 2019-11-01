Орлов объяснил представителям Шомуродова слова про узбека и футбольный интеллект

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему пришлось объяснить своё высказывание об узбекском нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове.

«Я попадаю в интернете под обстрел. С узбеком вот была история. Я сказал: «Для меня удивительно, что узбек Шомуродов в футбольном интеллекте превосходит почти всех россиян, кроме Дзюбы». И что бы вы думали? Узбеки обиделись. Звонит мне представитель агентства: «Геннадий Сергеевич, объясните, что вы имели в виду?» Отвечаю: «А что я сказал? Он узбек?» Они мне: «Да, узбек». Я не ошибся. Он забил 10 голов, это лидер среди бомбардиров. Вот я всё рассказал, они опубликовали письмо и в конце написали: «Геннадий Сергеевич, мы вам благодарны, всегда вас любили».



Мои слова неправильно интерпретировали больные люди. Я-то ничего такого не думал. Если произнёс «узбек», то почему-то считают, что это кого-то оскорбляет. Если я произношу «еврей», «украинец», кого это оскорбляет? Говорю узбекам: «Да вы должны быть довольны и гордиться тем, что есть узбек, который в российском чемпионате лучший». И какое отношение спорт имеет к этим национальным вопросам?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.