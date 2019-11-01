Розетти: реализация проекта VAR — потрясающая инициатива от РФС
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти поделился мыслями о внедрении системы видеоповторов (VAR) в матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
«То, что РФС начал реализацию этого проекта, было потрясающей инициативой. В судейство очень важно инвестировать. Естественно, VAR может удалить большинство ошибок, которые случаются на поле, поэтому РФС инвестирует в благо футбола, в справедливость в игре.
Леонид Калошин, Александр Алаев и Александр Егоров придерживаются тех директив, которых придерживается УЕФА. Если мы хотим полностью избежать дискуссий о футболе, то это невозможно. Это составная часть нашей игры», — передаёт слова Розетти корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Розетти: VAR — это проект для футбола, а не для арбитров
- 1 ноября 2019
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