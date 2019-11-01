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Хашиг: надеемся, предложение Розетти изменит количество судейских ошибок

Хашиг: надеемся, предложение Розетти изменит количество судейских ошибок
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг поделился впечатлениями от семинара по внедрению системы видеоповторов (VAR), который прошёл сегодня, 1 ноября, в Москве. Участие в мероприятия принял старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

«Очень интересная лекция Розетти. Было интересно послушать о том, как он видит развитие системы VAR. Важно, что говорят, что судьи должны быть участниками процесса, должны быть открытыми. Мы надеемся, что это изменит количество ошибок, которые сегодня присутствуют», — передаёт слова Хашига корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Система видеоповторов введена в Российской Премьер-Лиге начиная с нынешнего сезона, однако пока не используется во всех встречах первенства.

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