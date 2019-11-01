Александер-Арнольд: я недооценивал Рашфорда
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что недооценивал форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сделавшего дубль в матче с мерсисайдской командой на «Олд Траффорд» (2:1) в 2018 году.
Трент проводил тогда свой 15-й матч в английском чемпионате, и оба гола Рашфорда были забиты с фланга 20-летнего на тот момент англичанина.
«Тот матч был самым сложным для меня в плане соперника, с кем мне пришлось играть один на один. В тот день я недооценил Рашфорда. Для меня, как для игрока «Ливерпуля», вероятно, это была худшая игра в сезоне. Ненавижу такие моменты. Но когда происходят такие вещи, нужно извлекать из этого урок», — приводит слова Александер-Арнольда Goal.com со ссылкой на The Athletic.
Александер-Арнольд: моя мечта — стать капитаном «Ливерпуля»
- 1 ноября 2019
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