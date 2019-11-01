Видео: игроки последней команды Примеры тренируются с огромными мячами
Тренерский штаб «Леганеса» устроил для команды оригинальное упражнение на одной из последних тренировок.
В ходе занятия футболисты должны были снять тряпки с четырёх конусов, избежав при этом попадания огромных мячей, которыми другие игроки целились в них. Нескольким футболистам удалось выполнить задачу, в то время как другие оказались на газоне после столкновения с мячом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 11 туров «Леганес», набрав лишь 5 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры, на 6 очков отставая от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Мальорка». Лидером первенства является «Барселона» (22).
В 12-м туре «Леганесу» предстоит принять «Эйбар». Матч состоится 3 ноября.
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