Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видео: игроки последней команды Примеры тренируются с огромными мячами

Видео: игроки последней команды Примеры тренируются с огромными мячами
Футбол / Испания 0

Тренерский штаб «Леганеса» устроил для команды оригинальное упражнение на одной из последних тренировок.

В ходе занятия футболисты должны были снять тряпки с четырёх конусов, избежав при этом попадания огромных мячей, которыми другие игроки целились в них. Нескольким футболистам удалось выполнить задачу, в то время как другие оказались на газоне после столкновения с мячом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После 11 туров «Леганес», набрав лишь 5 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры, на 6 очков отставая от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Мальорка». Лидером первенства является «Барселона» (22).

В 12-м туре «Леганесу» предстоит принять «Эйбар». Матч состоится 3 ноября.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019