Видео: игроки последней команды Примеры тренируются с огромными мячами

Тренерский штаб «Леганеса» устроил для команды оригинальное упражнение на одной из последних тренировок.



В ходе занятия футболисты должны были снять тряпки с четырёх конусов, избежав при этом попадания огромных мячей, которыми другие игроки целились в них. Нескольким футболистам удалось выполнить задачу, в то время как другие оказались на газоне после столкновения с мячом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



После 11 туров «Леганес», набрав лишь 5 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры, на 6 очков отставая от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Мальорка». Лидером первенства является «Барселона» (22).



В 12-м туре «Леганесу» предстоит принять «Эйбар». Матч состоится 3 ноября.