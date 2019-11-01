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Иньеста высказался о возможном возвращении Моуринью в «Барселону»

Иньеста высказался о возможном возвращении Моуринью в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», высказался о возможной работе с каталонским клубом португальского тренера Жозе Моуринью.

«Я не знаю, может Моуриньо оказаться в „Реале“ или нет. Но его приход в „Барсу“, как я вижу, вряд ли осуществим», — приводит слова Иньесты AS.

Моуринью работал в «Барселоне» помощником Бобби Робсона с 1996 по 2000 год. В качестве главного тренера португальский специалист работал с «Бенфикой», «Лейрией», «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в «Реал», который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со «сливочными» с 2010 по 2013 год. В мадридском клубе он стал чемпионом испанской Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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