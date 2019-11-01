Крал — о выходе «Спартака» в 1/4 финала Кубка России: вперёд, в следующий раунд
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в своём «инстаграме» кратко подытожил выход своей команды в 1/4 финала Кубка России.
«Вперёд, в следующий раунд!» — написал 21-летний хавбек.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алекса Крала.
В матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Ростов».Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч сочинский арбитр Павел Кукуян. В составе красно-белых забитыми мячами отметился Джордан Ларссон, оформивший дубль.
В следующем раунде турнира «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч столичных команд состоится 4 марта 2020 года. В нынешнем сезоне «Спартак» и ЦСКА уже встречались в Российской Премьер-Лиге. В матче 6-го тура «Спартак» обыграл «армейцев» на своём поле со счётом 2:1.
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