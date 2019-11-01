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Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне

Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо и его жена Айне прошли процедуру крещения, сообщает The Sun.

Интересно, что проводилась она в ванной комнате в доме футболиста. Крестил пару пастор Тиаго Брюне. Помогала ему его супруга Жанин.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

Позже в своём «инстаграме» Коутиньо написал: «Большое спасибо пастору Тиаго Брюне и Жанин Брюне. Это были два особенных дня нашей жизни. Давайте жить по-новому».

Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение мюнхенцев с бразильским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В составе «Баварии» Коутиньо провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Барселона» ожидает, что «Бавария» выкупит контракт Коутиньо за € 120 млн
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