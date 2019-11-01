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Семак оценил выступление «Зенита» в октябре

Семак оценил выступление «Зенита» в октябре
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (2 ноября) и оценил выступление своей команды в октябре месяце.

«Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то, серая полоса или ещё какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится. Уверен, „армейцы“ будут выкладываться на 150%, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.

В прошлом месяце сыграли неплохо, забивали много, набрали определённое количество очков, так что неплохо для нас месяц сложился. Но это уже в прошлом. А индивидуальные призы ничего не стоят, самое важное — игра и результат команды в целом.

Принципиального значения не придаём тому, чтобы прийти на промежуточный финиш первыми. Гораздо важнее — чем всё закончится после 30-го тура. Другое дело, что после каждого тура, 15-го в том числе, команде хочется быть на самом верху турнирной таблицы. К этому мы стремимся, над этим и работаем. Чтобы выигрывать, побеждать и выполнять те задачи, что стоят перед нами», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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