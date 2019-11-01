Семак оценил выступление «Зенита» в октябре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (2 ноября) и оценил выступление своей команды в октябре месяце.
«Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то, серая полоса или ещё какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится. Уверен, „армейцы“ будут выкладываться на 150%, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.
В прошлом месяце сыграли неплохо, забивали много, набрали определённое количество очков, так что неплохо для нас месяц сложился. Но это уже в прошлом. А индивидуальные призы ничего не стоят, самое важное — игра и результат команды в целом.
Принципиального значения не придаём тому, чтобы прийти на промежуточный финиш первыми. Гораздо важнее — чем всё закончится после 30-го тура. Другое дело, что после каждого тура, 15-го в том числе, команде хочется быть на самом верху турнирной таблицы. К этому мы стремимся, над этим и работаем. Чтобы выигрывать, побеждать и выполнять те задачи, что стоят перед нами», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
- 1 ноября 2019
-
19:24
-
19:17
-
18:53
-
18:52
-
18:39
-
18:25
-
18:14
-
17:58
-
17:50
-
17:35
-
17:26
-
17:10
-
17:04
-
16:51
-
16:38
-
16:36
-
16:08
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:35
-
15:00
-
14:49
-
14:44
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
13:56
-
13:55
-
13:13
-
13:08
-
12:51
-
12:42
-
12:33
-
12:21