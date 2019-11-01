Карапетян: игроки из ЕАЭС перестанут быть легионерами? Для меня это очень хорошо
Армянский нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал новость о том, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в России.
«Лично для меня это очень хорошо, потому что я знаю о проблеме в Люксембурге, где только семь или даже четыре иностранца могут находиться в заявочном листе. Раньше это всегда представляло большую проблему: это значит, что если у тебя пять игроков, то в любом случае один из них, независимо от того, хорошо он играл или нет, не попадёт в состав. Для меня лично это очень хорошо», — сказал Карапетян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
Государствами—членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
Капитан сборной Киргизии: дорога в РПЛ открыта, не то что раньше
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