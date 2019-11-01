Клопп назвал игрока «Арсенала» талантом века
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» похвалил форварда «канониров» Габриэла Мартинелли.
«Он играл потрясающе. С такими игроками действительно сложно иметь дело. Мартинелли — талант века, он невероятный нападающий, противостоять ему было очень сложно. В составе „канониров“ также есть Месут Озил и Джо Уиллок справа, которые также забили. Поэтому играть с такой командой, как «Арсенал», сложно», — приводит слова Клоппа El Mundo Deportivo.
Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился со счётом 5:5. В следующий раунд турнира вышли красные, которые лучше исполнили серию пенальти. Мартинелли отметился во встрече двумя забитыми мячами.
Клопп — о победе над «Арсеналом»: надеюсь, эта игра запомнится парням надолго
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