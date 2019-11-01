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«Ну и что?» «Арсенал» представил ролик в преддверии матчей с топ-клубами РПЛ

«Ну и что?» «Арсенал» представил ролик в преддверии матчей с топ-клубами РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» опубликовал видео под названием «Ну и что?», посвящённое предстоящим матчам с топ-командами Российской Премьер-Лиги.

«Многие из вас скажут: «Не выиграли у «Урала», а теперь игры с топовыми клубами». На это мы вам ответим: «Ну и что?» — говорится в ролике.

Видео можно посмотреть на канале «Арсенала» в YouTube.

В следующих пяти турах чемпионата России «оружейники» сыграют со «Спартаком» (Москва, 4 ноября), «Зенитом» (Тула, 10 ноября), «Краснодаром» (Тула, 24 ноября), ЦСКА (Москва, 2 декабря) и «Локомотивом» (Тула, 6 декабря).

Напомним, «Арсенал» вылетел из нынешнего розыгрыша Кубка России, проиграв «Уралу» в Екатеринбурге. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 2:2. В послематчевой серии пенальти лучше выступили футболисты «Урала» — 5:4.

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