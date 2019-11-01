Вальверде: у «Барселоны» всё хорошо в таблице, но нам нужно побеждать на выезде

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий в преддверии выездной встречи 12-го тура испанской Примеры с «Леванте».

«У «Леванте» убийственные контратаки, с очень быстрыми футболистами. Нас ждёт трудный матч, как и в предыдущие годы. У «Барселоны» всё хорошо в турнирной таблице, но сезон длинный, и сейчас нам нужно побеждать в выездных встречах», — приводит слова 55-летнего специалиста пресс-служба сине-гранатовых на странице клуба в «Твиттере».

«Барселона», набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Леванте» (14) занимает 11-е место.

Матч «Леванте» — «Барселона» состоится Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завтра, 2 ноября, начало — в 18:00 мск.