«Перевернём всё вверх дном!» «Динамо» опубликовало ролик к матчу с «Ахматом»
Московское «Динамо» представило видео под названием «Перевернём всё вверх дном!», посвящённое домашнему матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«Ничья с «Краснодаром», и вот победа над ЦСКА. Динамовцы начинают путь наверх. Уверен, болельщики бело-голубых теперь будут просыпаться в хорошем настроении. Иначе быть просто не может. После долгой серии неудач «Динамо» удалось перевернуть всё вверх дном», — говорится в ролике.
Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.
Матч «Динамо» — «Ахмат» состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 2 ноября, начало — в 14:00 мск.
«Динамо», набрав 14 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (13) — на 15-м.
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