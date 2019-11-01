Головин — лучший игрок «Монако» в матче с «Марселем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин был признан болельщиками монегасков лучшим игроком матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем».

Как сообщается на официальном сайте клуба, 23-летний хавбек в голосовании фанатов набрал 39% голосов. Его главные конкуренты в лице Жана-Кевина Огустена и Рубена Агилара набрали соответственно 28% и 22%.

Интересно, что Головин начал матч с «Марселем» на скамейке запасных, однако из-за травмы Сеска Фабрегаса появился на поле уже на 14-й минуте. Результативными действиями во встрече россиянин не отметился. На счету Огустена один забитый мяч, у Агилара — гол и результативная передача.

Головин признаётся лучшим игроком матча в составе «Монако» третий раз в сезоне. Ранее болельщики отметили его игру в матчах чемпионата Франции с «Нимом» и «Ниццей». Чаще него лучшим в матче не признавался ни один игрок «Монако».