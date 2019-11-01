Зидан: мне не нужно убеждать Бэйла остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о ситуации с вингером команды Гаретом Бэйлом, который недавно отправился в Лондон для встречи с агентом.
«Этот вопрос уже в прошлом. Гарет здесь, тренируется, понемногу возвращается на поле. Мы поддерживаем его и ждём, когда он вернётся в команду. Больше ничего. Мне не нужно ничего делать. Мне не нужно ни в чём его убеждать, потому что он здесь.
Бэйл тренируется. Пока не можем рассчитывать на него в матчах, но он здесь, в «Реале». Если хотите узнать о его будущем, вам нужно поговорить с ним напрямую», — приводит слова главного тренера «сливочных» AS.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 30-летний валлиец забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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