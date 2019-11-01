«Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче молодёжного первенства России

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе академии сине-бело-голубых и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Зенита» Вадим Симутенков, реализовавший пенальти на 13-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе.

«Армейцы», набрав 27 очков, занимают третье место в турнирной таблице молодёжного первенства страны, сине-бело-голубые (24) — седьмое.

В 16-м туре «Зенит» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а ЦСКА в гостях встретится с «Сочи». Оба матча состоятся 9 ноября.

Статистику игроков молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».