«Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче молодёжного первенства России
В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе академии сине-бело-голубых и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Зенита» Вадим Симутенков, реализовавший пенальти на 13-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе.
«Армейцы», набрав 27 очков, занимают третье место в турнирной таблице молодёжного первенства страны, сине-бело-голубые (24) — седьмое.
В 16-м туре «Зенит» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а ЦСКА в гостях встретится с «Сочи». Оба матча состоятся 9 ноября.
Статистику игроков молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
01 ноября 2019, пятница. 19:15 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 Симутенков – 13' (пен) 1:1 Н'Диайе – 45'
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