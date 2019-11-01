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«Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче молодёжного первенства России

«Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе академии сине-бело-голубых и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Зенита» Вадим Симутенков, реализовавший пенальти на 13-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе.

«Армейцы», набрав 27 очков, занимают третье место в турнирной таблице молодёжного первенства страны, сине-бело-голубые (24) — седьмое.

В 16-м туре «Зенит» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а ЦСКА в гостях встретится с «Сочи». Оба матча состоятся 9 ноября.

Статистику игроков молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
01 ноября 2019, пятница. 19:15 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 Симутенков – 13' (пен)   1:1 Н'Диайе – 45'
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