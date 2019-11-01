Дюков: РФС активно участвует в обмене опытом с УЕФА

Сегодня, 1 ноября, состоялось заседание комитета национальных ассоциаций УЕФА. В мероприятии принял участие президент РФС и первый вице-председатель Комитета национальных ассоциаций Александр Дюков.

«Членам комитета были представлены презентации о программах развития европейского футбола. УЕФА предоставляет ассоциациям консультационные услуги по широкому спектру вопросов и стандартизированные решения для мониторинга эффективности программ развития.

В основе этих программ лежит стратегическое планирование вокруг ключевых направлений: участие (массовость), вовлечение, имидж и доходы. Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.