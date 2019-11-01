У молодёжной сборной России появился собственный аккаунт в «Инстаграме»

У молодёжной сборной России появился аккаунт в «Инстаграме».
«Добро пожаловать в официальный аккаунт молодёжной сборной России по футболу в „Инстаграме“! Всё, что вы хотели знать о молодёжке, и даже больше, теперь здесь: эксклюзивные материалы, актуальные события, жизнь команды на сборах, матчи, интервью и вся необходимая информация о наших парнях. Будет интересно. Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!» — сказано в приветственном сообщении в аккаунте молодёжной сборной России в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» молодёжной сборной России.
Ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года молодёжная сборная России проведёт с Латвией (15 ноября, Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена», 18:00 мск) и Сербией (19 ноября, Ниш, стадион «Чаир», 21:00 мск).
- 1 ноября 2019
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