Сарри: мне не нравится VAR

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Предпочитаю, когда рефери контролируют игру на поле. Не все ситуации нужно обсуждать. Когда речь идёт об игре рукой, я всё ещё не могу понять правила. В обычной жизни тоже существуют абсурдные правила, и мы должны адаптироваться к ним.

Мне не нравится VAR. Эта система была придумана, чтобы исправлять явные ошибки, и сейчас она используется по три или четыре раза за матч. За границей VAR используют более ограниченно», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Ювентус», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. Завтра, 2 ноября, «старая синьора» на выезде проведёт матч 11-го тура с «Торино», начало — в 22:45 мск.