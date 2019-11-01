Сарри: мне не нравится VAR
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
«Предпочитаю, когда рефери контролируют игру на поле. Не все ситуации нужно обсуждать. Когда речь идёт об игре рукой, я всё ещё не могу понять правила. В обычной жизни тоже существуют абсурдные правила, и мы должны адаптироваться к ним.
Мне не нравится VAR. Эта система была придумана, чтобы исправлять явные ошибки, и сейчас она используется по три или четыре раза за матч. За границей VAR используют более ограниченно», — приводит слова Сарри Football Italia.
«Ювентус», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. Завтра, 2 ноября, «старая синьора» на выезде проведёт матч 11-го тура с «Торино», начало — в 22:45 мск.
Сарри: Игуаин — единственный центрфорвард «Ювентуса»
- 1 ноября 2019
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