Швейцарский клуб попал в скандал после поста в «Твиттере» с роликом с порносайта
Швейцарский клуб «Серветт» попал в скандал после публикации в своём «твиттере» видео с Pornhub, сообщает The Sun.
По информации источника, пресс-служба клуба поделилась роликом, на котором видно, как полуголая женщина поднимается по лестнице. На дальнем плане в видео просматривается эмблема «Серветта». Пост был прокомментирован словами: «Спешит в кассу за билетами на воскресный матч».
В «твиттере» «Серветта» появилось видео с порноресурса
Фото: The Sun
Позже публикация попала под критику болельщиков команды. После этого клубу пришлось оправдываться за видео, которое в итоге было удалено. По словам представителя «Серветта» Лоика Люшера, видео было добавлено, чтобы поднять болельщикам настроение. В клубе посчитали забавным эпизод с участием порноактрисы, которую сняли на фоне эмблемы клуба.
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