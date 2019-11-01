Швейцарский клуб попал в скандал после поста в «Твиттере» с роликом с порносайта

Швейцарский клуб «Серветт» попал в скандал после публикации в своём «твиттере» видео с Pornhub, сообщает The Sun.

По информации источника, пресс-служба клуба поделилась роликом, на котором видно, как полуголая женщина поднимается по лестнице. На дальнем плане в видео просматривается эмблема «Серветта». Пост был прокомментирован словами: «Спешит в кассу за билетами на воскресный матч».

В «твиттере» «Серветта» появилось видео с порноресурса Фото : The Sun

Позже публикация попала под критику болельщиков команды. После этого клубу пришлось оправдываться за видео, которое в итоге было удалено. По словам представителя «Серветта» Лоика Люшера, видео было добавлено, чтобы поднять болельщикам настроение. В клубе посчитали забавным эпизод с участием порноактрисы, которую сняли на фоне эмблемы клуба.