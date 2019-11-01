Кафу: не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном

Бывший бразильский футболист Маркос Кафу рассказал о смерти сына Данило, у которого случился сердечный приступ во время товарищеского футбольного матча.

Трагедия произошла 4 сентября 2019 года. 30-летний Данило страдал от атеросклероза. 6 сентября ему должны были сделать катетеризацию, которая могла спасти его жизнь.

«Данило был со мной в одной команде. В перерыве он ушёл, а я продолжил играть. Три минуты спустя я заметил переполох за пределами поля. Из любопытства я пошёл посмотреть, что происходит, и натолкнулся на своего сына, страдающего от судорог.

Я запаниковал, поскольку у него была деликатная история с сердцем. Понимал, что нам нельзя терять время, поэтому взял его на руки и отнёс в машину. Через пять минут мы доехали до больницы. Его состояние на тот момент ухудшилось.

Врачи пытались оживить сына разными способами. Через полчаса меня позвал доктор. Я сказал ему: «Вам не нужно ничего говорить». Я молился, просил Бога не забирать моего мальчика. Ничего не получилось.

Каждые пять дней хожу на кладбище, чтобы увидеть могилу. Я ещё не пережил случившееся. Мне не хватает смелости зайти в комнату, где он жил. Я больше не ходил на футбольное поле, где у него случился приступ.

Не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном, зная, что он уже не вернётся. Смерть сына остаётся с отцом и матерью на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас я часто плачу. Могу позвонить друзьям, чтобы поплакать. Они всё понимают, поэтому просто молчат, а я всё плачу и плачу. Это меня успокаивает», — приводит слова 49-летнего Кафу Record со ссылкой на Veja.

У Кафу остались 29-летний сын Веллингтон и 27-летняя дочь Мишель.