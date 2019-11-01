Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.

«Люди скажут: «Почему он ноет? Он зарабатывает столько денег», но все причастные к футболу скажут, что требования слишком велики. Вы это тоже хорошо понимаете.

Футбольная ассоциация Англии и Английская футбольная лига хотят проводить Кубок Англии и Кубок лиги, но никто не хочет это обсуждать. Ещё есть УЕФА, которая создала Лигу наций.

А потом мы удивляемся, почему лучшие футболисты в мире не могут выступать на высшем уровне так долго, как нам этого хотелось бы, или получают серьёзные травмы. Люди говорят, что нужно собирать большой состав, но футбол для этого не предназначен.

Из-за напряжённого календаря у игроков есть только по две недели отпуска в году. Параллельно существует давление — мы ведь не можем сказать: «Этот матч для нас не важен». Это не выход.

Можно найти несколько вариантов, которые решили бы эти проблемы, но не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, Премьер-лига, Футбольная лига и другие лиги подумали об игроках, а не о своих кошельках», — цитирует Клоппа The Guardian.