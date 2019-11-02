«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето

«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на следующее лето, сообщает Goal.com.

Согласно информации источника, первым в списке потенциальных приобретений «красных дьяволов» идёт полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс. При этом не исключается, что перебраться на «Олд Траффорд» 20-летний хавбек лондонского клуба может уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Райс принял участие в 10 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт полузащитника с «Вест Хэм Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 50 млн.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место, набрав в 10 матчах 13 очков.