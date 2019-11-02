Лэмпард: Канте работает с командой и будет готов к матчу с «Аяксом»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков лондонского клуба.

«Рюдигер? Он не восстановился. Я видел цитаты, но имеет место недопонимание, и Рюдигер собирается встретиться с консультантом в понедельник, поскольку его беспокоит проблема в области паха. Придётся подождать следующих новостей.

Н’Голо Канте близок к возвращению в строй. Теперь он работает с командой и, вероятно, будет готов к матчу с «Аяксом» на следующей неделе.

Баркли и Кристенсен? Росс по-прежнему не совсем восстановился, но он на верном пути. Андреас достаточно близок к возвращению, но обоим игрокам осталось сделать последний шаг в плане разницы между восстановлением и готовностью к матчу», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.