Лэмпард: Канте работает с командой и будет готов к матчу с «Аяксом»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков лондонского клуба.
«Рюдигер? Он не восстановился. Я видел цитаты, но имеет место недопонимание, и Рюдигер собирается встретиться с консультантом в понедельник, поскольку его беспокоит проблема в области паха. Придётся подождать следующих новостей.
Н’Голо Канте близок к возвращению в строй. Теперь он работает с командой и, вероятно, будет готов к матчу с «Аяксом» на следующей неделе.
Баркли и Кристенсен? Росс по-прежнему не совсем восстановился, но он на верном пути. Андреас достаточно близок к возвращению, но обоим игрокам осталось сделать последний шаг в плане разницы между восстановлением и готовностью к матчу», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
- 2 ноября 2019
-
01:58
-
01:37
-
00:59
-
00:41
-
00:23
-
00:04
- 1 ноября 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:23
-
23:14
-
22:40
-
22:21
-
22:16
-
22:06
-
21:55
-
21:38
-
21:20
-
21:12
-
21:05
-
20:43
-
20:27
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:59
-
19:24
-
19:17
-
18:53
-
18:52
-
18:39
-
18:25
-
18:14
-
17:58
-
17:50
-
17:35