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Вальверде: вызов Месси в сборную Аргентины не станет проблемой для «Барселоны»

Вальверде: вызов Месси в сборную Аргентины не станет проблемой для «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал вызов нападающего каталонцев Лионеля Месси в расположение национальной команды Аргентины для участия в товарищеских матчах с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября).

«Мы осознаём, когда Месси в отличной форме, он будет получать вызовы в сборную своей страны. Думаю, это абсолютно нормально, у нас нет проблем с этим. Месси долгое время не мог вызываться в национальную команду из-за дисквалификации, но теперь всё закончилось и он может вернуться в сборную Аргентины. Мы это принимаем. Не думаю, что это негативно отразится на „Барселоне“», — приводит слова Вальверде AS.

Напомним, ранее Месси отбыл трёхмесячную дисквалификацию за обвинения КОНМЕБОЛ в коррупции.

Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на матчи с Бразилией и Уругваем
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