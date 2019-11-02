Гвардиола: поддерживаю Клоппа, нам нужно меньше турниров
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее высказался о проблеме перегруженного расписания матчей в футболе.
«Полностью согласен с Клоппом. Нам нужно меньше матчей, меньше турниров, больше времени на восстановление. Зимой мы играем 27 и 29 декабря.
Этот вопрос — предмет постоянных споров. На собраниях УЕФА всегда об этом говорят. Я с Юргеном, когда он делает такие заявления», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Сегодня, 2 ноября, «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретится с «Саутгемптоном». Начало матча — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
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