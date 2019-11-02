Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые с марта 2019 года
Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в расположение сборной Парагвая на товарищеские матчи с национальными командами Болгарии (14 ноября) и Саудовской Аравии (19 ноября), сообщает пресс-служба сборной на странице в «Твиттере». Хавбек красно-белых включён в список из 19 футболистов, приглашённых в сборную.
Напомним, в последний раз Мельгарехо вызывался в расположение национальной команды Парагвая в марте текущего года, однако не смог принять участие в в матчах, так как получил травму бедра на одной из тренировок сборной.
В последний раз Мельгарехо играл за сборную Парагвая в августе 2013 года. На счету 29-летнего парагвайского полузащитника два матча за национальную команду.
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