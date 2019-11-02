«Уфа» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 2 ноября в 14:00

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
После 14 туров «Уфа», набрав 16 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (29) располагается на третьей строчке.
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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