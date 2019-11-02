«Уфа» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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