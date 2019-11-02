Клопп: у Салаха накапливается жидкость в лодыжке. Это раздражающая проблема

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Астон Виллой» в 11-м туре английской Премьер-лиги рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего Мохамеда Салаха из-за последствий повреждения, полученного во встрече с «Лестер Сити» в 8-м туре (2:1).



«С ним всё должно быть в порядке. Ему пришлось пройти определённые процедуры, но в пятницу он тренировался. Думаю, это в большей степени раздражающая проблема для него, а не для меня. В месте повреждения постоянно накапливается жидкость, и ему приходится её убирать, но потом она возвращается. Но это нельзя назвать травмой, так что он должен быть в порядке», — цитирует Клоппа Mirror.



Матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 18:00 мск.

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