Карпов: у ЦСКА с «Зенитом» будет битва

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».



«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С „Зенитом“ будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и, если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», — приводит слова Карпова пресс-служба ЦСКА.



Матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.