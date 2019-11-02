Карпов: у ЦСКА с «Зенитом» будет битва
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».
«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С „Зенитом“ будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и, если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», — приводит слова Карпова пресс-служба ЦСКА.
Матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 2 ноября 2019
-
12:05
-
11:43
-
11:35
-
11:22
-
11:18
-
11:15
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:45
-
10:33
-
10:29
-
10:09
-
09:57
-
09:34
-
09:31
-
09:20
-
09:03
-
08:35
-
08:00
-
07:41
-
01:58
-
01:37
-
00:59
-
00:41
-
00:23
-
00:04
- 1 ноября 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:23
-
23:14
-
22:40
-
22:21
-
22:16
-
22:06
Партнерский контент