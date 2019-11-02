Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» перенесён в Лужники из-за полиции

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте сообщило об изменении места проведения матча 21-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровск».
«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что мы вынуждены перенести матч со «СКА-Хабаровск» по не зависящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион «Спортивный городок, Лужники». Полиция не согласовала проведение матча на стадионе «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова, о чём уведомила нас вчера вечером. Информация о билетной программе будет опубликована позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении клуба.
Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» состоится завтра, 3 ноября. Начало — в 19:30 мск. С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь первенства доступен по ссылке.
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