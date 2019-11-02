«Зенит» и ЦСКА определились с формой на центральный матч тура РПЛ

«Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил, в какой форме команда выйдет на центральный матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Петербургский коллектив сыграет в комплекте лазурного цвета. «Армейцы» в свою очередь проведут матч в белой форме.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.
Обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
С турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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