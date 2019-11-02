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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 ноября в 18:00

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 ноября в 18:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Даррен Ингланд.

После 10 туров «Астон Вилла», набрав 11 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в трёх очках от зоны вылета. «Ливерпуль» (28) лидирует в первенстве, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на шесть очков.

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.

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