Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

Вратарь «Лидс Юнайтед» Кико Касилья, ранее выступавший за мадридский «Реал», может столкнуться с серьёзными санкциями из-за расистского скандала.



Как сообщает The Sun, инцидент с участием испанца произошёл в матче 9-го тура Чемпионшипа с «Чарльтон Атлетик», который состоялся 28 сентября и завершился победой лондонцев со счётом 1:0. В одном из эпизодов Касилья оскорбил 20-летнего нападающего Джонатана Леко на расовой почве.



Вина голкипера уже была установлена, и решение о его наказании будет принято 6 ноября. Касилье грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 матчей. В случае применения максимально суровых санкций 33-летний футболист сможет вновь выйти на поле лишь в середине января.



Касилья перешёл в «Лидс» из «Реала» в начале этого года. В нынешнем сезоне вратарь в 14 матчах Чемпионшипа пропустил 8 мячей.

Матч Кубка Англии, отменённый из-за расистских выкриков, будет переигран