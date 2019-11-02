«Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев
«Болонья» готова заплатить нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, президент итальянского клуба Джоуи Сапуто согласен удовлетворить требования 38-летнего шведского футболиста по зарплате. Отмечается, что часть оклада нападающему будут выплачивать спонсоры «Болоньи».
Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер». Также по-прежнему не исключено, что Златан останется в США.
В минувшем сезоне Ибрагимович в 31 матче за «Гэлакси» забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.
Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии
- 2 ноября 2019
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
12:45
-
12:38
-
12:31
-
12:20
-
12:05
-
11:43
-
11:35
-
11:22
-
11:18
-
11:15
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:45
-
10:33
-
10:29
-
10:09
-
09:57
-
09:34
-
09:31
-
09:20
-
09:03
-
08:35
-
08:00
-
07:41
-
01:58
-
01:37
-
00:59
-
00:41
-
00:23
-
00:04
- 1 ноября 2019
-
23:58
Партнерский контент