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«Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев

«Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев
Футбол / Италия 0

«Болонья» готова заплатить нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, президент итальянского клуба Джоуи Сапуто согласен удовлетворить требования 38-летнего шведского футболиста по зарплате. Отмечается, что часть оклада нападающему будут выплачивать спонсоры «Болоньи».

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер». Также по-прежнему не исключено, что Златан останется в США.

В минувшем сезоне Ибрагимович в 31 матче за «Гэлакси» забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.

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