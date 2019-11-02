«Динамо» — «Ахмат»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Мбенг.
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