«Динамо» — «Ахмат»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.



Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.



«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Мбенг.