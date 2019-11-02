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«Сочи» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Тамбов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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