«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция начнётся 2 ноября в 18:00

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В роли его ассистентов выступят Эдриан Холмс и Николас Хоптон. Резервный рефери – Роб Льюис.



«Манчестер Сити» набрал 22 очка в 10 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (8) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С турнирной таблицей чемпионата Англии можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.