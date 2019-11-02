«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция начнётся 2 ноября в 18:00
Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В роли его ассистентов выступят Эдриан Холмс и Николас Хоптон. Резервный рефери – Роб Льюис.
«Манчестер Сити» набрал 22 очка в 10 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (8) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
С турнирной таблицей чемпионата Англии можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.
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